Chargé d’accueil touristique et de loisirs H/F à Béziers (34)

Formez-vous durant 7 mois, à partir du 23/10/2023 à Béziers et devenez Chargé d’accueil touristique et de loisirs H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4.

Le métier :

Le chargé d’accueil touristique et de loisirs accueille, informe et oriente des visiteurs individuels ou en groupe. Il exerce principalement son emploi sur un lieu d’accueil en présence de clientèles, mais aussi par téléphone et par le biais des outils de communication du web (messagerie internet, chat, forum, réseaux sociaux).

Objectifs de la formation :

– Gérer une relation clientèle sur une destination et/ou un lieu touristique

– Assister la clientèle sur des prestations touristiques et de loisirs

– Contribuer à la mise en œuvre d’évènements festifs et culturels

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).