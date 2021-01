Casting à Toulouse pour partager l’affiche avec Audrey Fleurot et Arnaud Ducret !

« Chirurgien réputé, Thomas se décide à proposer un rendez-vous à Jeanne, professeur fraîchement célibataire et sœur d’une de ses collègues. La soirée semble se passer à merveille. Pourtant, au petit matin, Jeanne prétend avoir été violée. Thomas, surpris par ces accusations, clame son innocence. Lequel des deux ment ? Commence alors un face à face où aucun des deux ne semble prêt à lâcher. »

Voici le synopsis de la série « Mensonges », qui fera l’objet d’un tournage en janvier, à Toulouse et dans ses environs. La directrice de casting recherche des femmes et des hommes de 18 à 80 ans, de toutes origines, pour une séquence prévue dans un hôpital. Cette série, produite par TF1, aura comme acteurs principaux Audrey Fleurot et Arnaud Ducret.

Pour postuler, cliquer ici