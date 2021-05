Carrossier-Réparateur à Albi (81)

Formez-vous durant 12 mois avec l’AFPA d’Albi et devenez Carrossier-Réparateur H/F en apprentissage chez SAFRA à Albi en obtenant le Titre Professionnel de Carrossier Réparateur de niveau 3 (CAP/BEP).

À PROPOS DE SAFRA

Issu des métiers historiques du Groupe SAFRA, la société SAFRA est aujourd’hui un acteur incontournable au niveau national en matière de matériel de transport de passagers.

"Avec 65 ans d’expériences dans ce domaine, notre PME a toujours sur innover, se diversifier, découvrir de nouveaux marchés, afin d’acquérir et développer de nouvelles compétences.

Nos deux activités complémentaires répondent parfaitement aux besoins des autorités de transports de la mobilité, que ce soit au niveau du renouvellement de leurs parcs, que de la maintenance de leur flotte."

→ LES OBJECTIFS DE FORMATION

• Réaliser les interventions de carrosserie sur éléments/équipements/accessoires amovibles et sur vitrages de véhicules légers

• Réparer les superstructures des véhicules légers

• Réparer les infrastructures des véhicules légers

→ PRÉREQUIS

La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter), des 4 opérations, les mesures et calculs d’angles et de surfaces, les fractions et la proportionnalité (règle de 3) est nécessaire.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature à marie.netanj@afpa.fr

À PROPOS DE L’AFPA

Avec 113 500 personnes formées en 2019, dont 72 000 demandeurs d’emploi et 41 500 salariés, l’Afpa est un opérateur majeur de la formation professionnelle en Europe. Elle accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 65 ans, de la formation à l’emploi : insertion, reconversion, professionnalisation.