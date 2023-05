Carrossier Réparateur H/F à Montpellier - Saint Jean de Védas (34)

Formez-vous durant 8 mois, à partir du 04/09/2023 à Montpellier - Saint Jean de Védas et devenez Carrossier Réparateur H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Le/la carrossier/ère réparateur/trice redonne les formes d’origine à un véhicule automobile ou utilitaire léger accidenté. Selon la gravité des dégâts, il/elle assure la réparation ou le remplacement des éléments et accessoires de carrosserie endommagés après avoir déposé les accessoires et les équipements (vitrages, pare-chocs, feux, garnitures).

Objectifs de la formation :

– Réaliser les interventions de carrosserie sur éléments/équipements/accessoires amovibles et sur vitrages de véhicules légers

– Réparer les superstructures des véhicules légers

– Réparer les infrastructures des véhicules légers

Prérequis :

La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter), des 4 opérations, les mesures et calculs d’angles et de surfaces, les fractions et la proportionnalité (règle de 3) est nécessaire.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).