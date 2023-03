Carrossier Réparateur H/F à Montpellier - Saint Jean de Védas (34)

Formez-vous durant 8 mois, à partir du 04/09/2023 à Montpellier - Saint Jean de Védas et devenez Carrossier Réparateur H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Le/la carrossier/ère réparateur/trice redonne les formes d’origine à un véhicule automobile ou utilitaire léger accidenté. Selon la gravité des dégâts, il/elle assure la réparation ou le remplacement des éléments et accessoires de carrosserie endommagés après avoir déposé les accessoires et les équipements (vitrages, pare-chocs, feux, garnitures).

Son travail va de la petite réparation (débosselage, changement d’un élément non soudé...) aux réparations plus importantes touchant la superstructure (éléments soudés de carrosserie) ainsi que l’infrastructure (soubassement).

Objectifs de la formation :

Réaliser les interventions de carrosserie sur éléments/équipements/accessoires amovibles et sur vitrages de véhicules légers

Réparer les superstructures des véhicules légers

Réparer les infrastructures des véhicules légers

Prérequis :

La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter), des 4 opérations, les mesures et calculs d’angles et de surfaces, les fractions et la proportionnalité (règle de 3) est nécessaire.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).