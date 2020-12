Carrossier Réparateur H/F à Albi (81)

Formez-vous durant 9 mois, du 4 janvier au 17 septembre 2021, avec l’AFPA d’Albi et devenez Carrossier.ère Réparateur.trice en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

➔ LE MÉTIER

Le/la carrossier/ère réparateur/trice redonne les formes d’origine à un véhicule automobile ou utilitaire léger accidenté. Selon la gravité des dégâts, il/elle assure la réparation ou le remplacement des éléments et accessoires de carrosserie endommagés après avoir déposé les accessoires et les équipements (vitrages, pare-chocs, feux, garnitures).

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Réaliser les interventions de carrosserie sur éléments/équipements/accessoires amovibles et sur vitrages de véhicules légers

Réparer les superstructures des véhicules légers

Réparer les infrastructures des véhicules légers

➔ PRÉREQUIS

La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter), des 4 opérations, les mesures et calculs d’angles et de surfaces, les fractions et la proportionnalité (règle de 3) est nécessaire.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.albi@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.