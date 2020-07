Carrossier Réparateur en ALTERNANCE H/F à Albi (81)

Formez-vous durant 12 mois en alternance, à partir du 31 août 2020 avec l’AFPA d’Albi chez SAFRA et devenez Carrossier.ère Réparateur.trice en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

SAFRA Automobile est l’une des plus grandes carrosseries d’Occitanie en termes de personnel, de surface de travail et d’activité et fait également partie des 10 carrosseries les plus importantes de France.

Agréés par de nombreuses compagnies d’assurance et d’assistance sur le réseau routier et autoroutier, ils regroupent 4 services : carrosserie, mécanique, réparation grêle et dépannage.

➔ LE MÉTIER

Le/la carrossier/ère réparateur/trice redonne les formes d’origine à un véhicule automobile ou utilitaire léger accidenté. Selon la gravité des dégâts, il/elle assure la réparation ou le remplacement des éléments et accessoires de carrosserie endommagés après avoir déposé les accessoires et les équipements (vitrages, pare-chocs, feux, garnitures).

➔ PRÉREQUIS

La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter), des 4 opérations, les mesures et calculs d’angles et de surfaces, les fractions et la proportionnalité (règle de 3) est nécessaire.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à marie.netanj@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.