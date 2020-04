Carreleur H/F à Rodez (12)

Formez-vous durant 6 mois environ, du 11 mai 2020 au 16 novembre 2020, à Rodez et devenez Carreleur H/F !

Et obtenez un Titre professionnel délivré par le ministère de l’Emploi de niveau 3 (CAP/BEP) de carreleur/se.

➔ LE MÉTIER

Le carreleur apporte une touche « déco » aux constructions. Selon les goûts, le style de vie des clients et l’usage de la pièce, il habille sols, murs, parois, douches avec de la céramique, du grès, de l’ardoise, de la faïence... conseille sur les couleurs et les tendances du moment.

+ d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/carreleur

➔ PRÉREQUIS

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.rodez@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.