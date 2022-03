Carreleur H/F à Albi (81)

Formez-vous durant 6 mois, à partir du 17/05/2022 à Albi et devenez Carreleur H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

Le carreleur est un as des carreaux. Sa mission : habiller les sols et les murs de céramique, grès, ardoise, faïence...

Objectifs de la formation :

Réaliser la pose collée au sol et au mur de carreaux de céramiques

Réaliser des chapes traditionnelles et la pose scellée de carreaux céramiques

Prérequis :

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.albi@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).