Cariste d’entrepôt H/F à Montauban (82)

Formez-vous du 15/11/2021 au 25/02/2022 à Montauban et devenez Cariste d’entrepôt en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) de cariste d’entrepôt.

Le métier :

Gauche, droite, marche arrière, montée des pinces…Le cariste d’entrepôt navigue avec fluidité au milieu d’un espace de stockage. Du haut de son chariot, il charge le produit demandé en respectant les règles de sécurité et de circulation.

Objectifs de la formation :

Réceptionner, expédier, stocker et déstocker des marchandises en conduisant en sécurité des chariots élévateurs des catégories 3 et 5.

Prérequis :

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter, utiliser du matériel numérique : clavier, souris, écran d’ordinateur et d’avoir une expérience de la conduite.

Une Aptitude médicale au port de charge et à la conduite de chariots élévateurs à conducteur porté des catégories 3 et 5 de la R489 de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) est nécessaire pour exercer l’emploi.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.montauban@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).