Cariste d’entrepôt H/F à Montauban (82)

Formez-vous et devenez Cariste d’entrepôt H/F à l’Afpa de Montauban en obtenant un Titre Professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) !

Vous cherchez une formation dans la logistique ?

Vous avez raison, c’est un secteur qui recrute !

➔ LE MÉTIER

Gauche, droite, marche arrière, montée des pinces…Le cariste d’entrepôt navigue avec fluidité au milieu d’un espace de stockage. Du haut de son chariot, il charge le produit demandé en respectant les règles de sécurité et de circulation.

➔ OBJECTIFS DE LA FORMATION

Réaliser et valider les opérations de stockage et de déstockage en conduisant en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté de catégories 3 et 5.

➔ DATES

Du 7 sept. 2020 au 18 déc. 2020.

Pour postuler :

Pour postuler, envoyez votre CV à recrutement.montauban@afpa.fr.

ou par tél. au Par tél. : 05 63 22 11 37 (Ligne Directe).