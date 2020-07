Formation Cadre dirigeant de TPE/PME H/F à Toulouse (31)

Le cadre-dirigeant de TPE/PME a une responsabilité managériale à la fois stratégique et opérationnelle. Il a une vision globale de l’entreprise dans ses différentes dimensions (stratégie, management, organisation administrative gestion, marketing, commercial, juridique, qualité, …) s’appuyant généralement sur un domaine d’expertise particulier. Il exerce cette fonction en tant que cadre salarié ou chef d’entreprise.

Cette formation vous permet d’accéder aux métiers de responsable de site, directeur de petite et moyenne entreprise, conseil en organisation et management d’entreprise (code ROME M1301, M1302, M1402)

Formation diplômante de niveau BAC+4 à Toulouse du 22/09/20 au 13/05/21 : 650 h en centre et 325 h en entreprise

Public visé : Demandeurs d’emploi, salariés, Dirigeants d’entreprise et conjoints collaborateurs, Personnes en reconversion

Pré-requis :

* 5 ans d’expérience minimum en responsabilité d’équipe ou de projet ou porteurs de projet avancé de création/reprise

* Maîtrise des savoirs de base (informatique, français et capacités rédactionnelles)

* Niveau IV (Bac) validé. En cours de formation, les stagiaires valideront au préalable un titre de niveau III (bac+2) RPMS qui constitue un pré-requis pour viser le niveau II

* Projet validé en management d’entreprise ou d’unité

Pour postuler :

BGE Haute Garonne

Coordinatrice de la formation : Cécile BIROCHAU

64 Bd Silvio trentin

31200 TOULOUSE

05 61 61 45 10

formationbgeso@creer.fr

www.formation.bgeso.fr