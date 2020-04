Concepteur technique intégration logicielle en CDI H/F à Montauban (82)

Notre équipe Exploitation Développement (12 personnes) conçoit et développe les chaines batch au service des projets. Elle conçoit et développe les outils pour utiliser le produit Exploitation. Elle administre le logiciel d’automatisation des tâches séquentielles de remboursements, cotisations, déclarations sociales nominatives et en garantit le bon fonctionnement.

Vous participez à l’élaboration des solutions depuis l’analyse du besoin jusqu’à l’accompagnement à la mise en production. Vous travaillez en collaboration avec les architectes dans le cas de la définition de nouvelles normes d’architecture et vous êtes force de propositions. Véritable leader technique, vous accompagnez vos collègues dans la mise en œuvre des solutions définies

Vous intégrez des composants logiciels, matériels

De formation supérieure, Vous avez une expérience réussie (5 ans minimum) en conception de systèmes complexes.

Vous maîtrisez les techniques d’études, de développement et d’exploitation des Systèmes d’information. Vous savez prendre du recul et de la hauteur (création, abstraction, pragmatisme). Vous faites preuve de créativité et êtes force de proposition sur votre périmètre d’activité. Vous êtes autonome et aimez travailler en équipe – La connaissance des pratiques et de la culture agile sont dans votre ADN.

Une expérience dans le domaine de l’exploitation et de la production serait un plus.

Pour postuler :

Envoyez votre candidature avec la référence 2020-07 à : iMSA Service Recrutement recrutement.blf@imsa.msa.fr