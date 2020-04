Comptable H/F à Toulouse (31)

Vos Missions :

Comptabilité Générale :

Vous saisissez des écritures et journaux (banques, journal de paie, caisse)

Vous établissement des états de rapprochement bancaire

Vous réalisez les travaux préparatoires pour bilan et situation

Comptabilité Fournisseur :

Vous saisissez des écritures et tenez le journal FOURNISSEUR

Vous suivez les comptes fournisseurs

Vous réalisez des relances fournisseur

Comptabilité Client :

Vous gérez la facturation

Vous saisissez des écritures et tenez le journal CLIENT

Vous suivez les comptes clients

Vous réalisez les procédures de recouvrement (relance, contentieux)

Vous gérez les dossiers affacturages (demandes de couvertures, cessions de factures, suivi du financement)

Social :

Travaux de prépayés

Les déclarations sociales

Fiscal :

Déclarations fiscales

Votre Profil

Vous disposez au minimum d’un BAC+2 en Comptabilité et Gestion ou dans une filiale similaire.

Vous avez acquis une logique comptable tout au long de votre cursus.

Vous justifiez d’une expérience significative dans une PME.

Votre rigueur et votre polyvalence seront des atours majeurs à la réussite de cette mission.

Informations complémentaires :

Horaire : lundi au vendredi soit 39h par semaine

Lieu : 31400 Toulouse

Type d’emploi : Temps plein, Intérim

Salaire : 1 800,00€ à 2 000,00€ /an

Pour postuler :

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV à contact@au-boulot.com