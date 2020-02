Bastide Le Confort Médical recrute, avez-vous le profil ?

Aurélie Ferrier, vous êtes responsable ressources humaines adjointe de Bastide Le Confort Médical, pourriez-vous nous représenter votre groupe ?

Bastide Le Confort Médical se spécialise dans la vente et la location de matériel médical à destination des particuliers, des professionnels et des prescripteurs. Nous avons quatre grandes activités : le maintien à domicile, la nutrition-perfusion, le diabète et le respiratoire. Notre siège social est à Nîmes, dans le Gard, et nous comptons 140 sites dans toute la France. En exceptant les franchises, nous avons une quinzaine d’établissements en Occitanie.

Combien de personnes allez-vous recruter cette année ?

En 2020, nous allons recruter 350 personnes dans la région en grande majorité en CDI (200 postes). Il va à la fois s’agir de fonctions support pour notre siège (ressources humaines, achat, contrôle de gestion, comptabilité…), mais aussi de techniciens respiratoires, de pharmaciens, d’agents d’installation de matériel médical, et de vendeurs pour les magasins, d’infirmiers et de profils logistiques pour les autres sites. Pour les qualifications, nous démarrons du sans diplôme pour aller jusqu’au Doctorat (Bac +8).

À quoi êtes-vous attentifs dans une candidature ?

Nous sommes très attentifs au savoir-être : empathie, sens du service, humanité… Nous ne recrutons par exemple pas de simples livreurs, nous nous orientons vers des anciens ambulanciers ou des pompiers. C’est la même chose pour les vendeurs, qui doivent aussi être en mesure d’apporter un véritable conseil. C’est la valeur ajoutée de notre enseigne.

Qu’est-ce qui explique ce nombre important de recrutements ?

Notre activité s’est beaucoup développée ces dernières années à la faveur d’opérations de croissance externe, mais aussi de l’augmentation de l’hospitalisation à domicile. Nous avons doublé notre effectif en quatre ans. Nous sommes d’ailleurs à la recherche de locaux pour agrandir notre siège nîmois et accueillir jusqu’à 800 personnes.

Connaissez-vous des problèmes de recrutement ?

Nous avons du mal à trouver certains profils très spécifiques dans notre secteur géographique. Il n’existe d’ailleurs pas de formation pour certains de nos métiers, comme celui de technicien conseil respiratoire. Nous avons pour projet de créer notre propre CFA d’ici deux ans pour former nos salariés.

Propos recueillis par Agnès Frémiot



Contact : recrutement@bastide-medical.fr



Photo Bastide Le Confort Médical DR.