Banque : 450 postes en alternance en Occitanie !

Près de 4000 postes ouverts en alternance au sein des centres de formation de l’Ecole supérieure de la banque, en France. Ce lundi 25 janvier, l’établissement spécialisé lancera officiellement sa semaine dédiée au recrutement de ses futurs étudiants. Elle débutera avec un live spécial sur Instagram (sur son compte @esbanque_), aujourd’hui à midi. Il permettra aux candidats de découvrir ses cursus Bac +2 à Bac +5, et aussi ses enseignes bancaires partenaires. Puis, chaque région sera mise à l’honneur lors d’un événement Teams dédié.

Il se déroulera le 26 janvier à 17h en région Occitanie. Les personnes intéressées pourront cette fois échanger avec des étudiants actuellement en alternance, des professionnels du secteur et les équipes de L’ESBanque. Elles pourront également en savoir plus sur l’accompagnement proposé par les centres (coaching pour préparer CV et entretien de recrutement, transfert de leur dossier de candidature aux banques qui recrutent…) et sur les prochains job dating qui leur permettront de trouver leur future entreprise d’accueil. En Occitanie, ils sont prévus les 10 et 11 mars, pour les BTS Banque et Licence pro banque, et les 14 et 15 avril, pour les mêmes diplômes ainsi que les Masters. L’ESBanque table sur un volume de 450 contrats à pourvoir à la rentrée 2021, dans notre région.

Pour s’inscrire au Teams de la région Occitanie, cliquez ici