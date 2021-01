Auxiliaire de vie H/F à Toulouse (31)

Vous interviendrez auprès de personnes en perte d’autonomie. Vous serez amené.e à réaliser les actes d’hygiène de vie (aide à la toilette, change, aide au coucher et au lever, transferts), concevoir des repas spécifiques, accompagner une personne dans ses sorties en toute sécurité, et réaliser les tâches quotidiennes dans une maison (entretien du linge, repassage, ménage).

Véhicule et permis B.

Rémunération au SMIC de 10,25€ brut de l’heure.

Contrat CDI temps partiel.

Poste a pourvoir pour prestation chez le même bénéficiaire semaine et weekend, roulement matin et soir 8h/ 14h30 ou 14h30/ 20h

Avantages : mutuelle d’entreprise, planning fixe et adapté aux contraintes personnelles, primes, interventions à proximité de chez vous.

Qualification : Employé qualifié

Secteur d’activité : Aide à domicile

Pour postuler :

COSTES.M

06.46.80.93.74

Envoie de CV : m.costes@amelis-services.com