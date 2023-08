Assistant import-export H/F à Toulouse-Balma (31)

Formez-vous durant 7 mois, à partir du 04/09/2023 à Toulouse-Balma et devenez Assistant import-export H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT).

Objectifs de la formation :

– Administrer les ventes et les achats à l’international en français et en anglais

– Optimiser les opérations logistiques internationales en français et en anglais

– Assurer les fonctions de support au développement commercial en français et en anglais

Prérequis :

– Niveau de l’enseignement supérieur ou niveau bac ou équivalent avec deux ans minimum d’expérience professionnelle en entreprise.

– Maîtrise des outils bureautiques appliqués au secrétariat-assistanat (traitement de texte, tableur, messagerie, outils collaboratifs...)

– Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral

– Connaissances en anglais niveau B1 du CECRL minimum, utilisateur indépendant

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.balma@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).