Assistant import-export H/F à Montpellier (34)

Formez-vous durant 7 mois, à partir du 19/09/2022 à Montpellier et devenez Assistant import-export H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT).

Le métier :

Une vision périphérique…l’atout principal de l’assistant import-export. En contact avec de multiples interlocuteurs, il gère toute la logistique et les documents administratifs de la commande à la livraison et au paiement. Opérations d’enregistrement, documents douaniers, formulaires réglementaires font partie de son quotidien.

Objectifs de la formation :

Assurer l’administration des ventes ou des achats à l’international, y compris en anglais

Organiser, coordonner et suivre les opérations logistiques internationales, y compris en anglais

Assurer l’assistanat commercial à l’international, y compris en anglais

Prérequis :

Prérequis : Niveau classe de terminale ou équivalent avec 2 ans d’expérience professionnelle.

Maîtrise écrite et orale de la langue anglaise et des outils bureautiques appliqués au secrétariat.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).