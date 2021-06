Assistant·e de vie aux familles en alternance H/F à Toulouse (31)

Formez-vous à un métier qui ne connaît pas la crise. Les besoins en main d’œuvre dans le domaine des services à la personne sont de plus en plus forts, profitez-en pour vous former.

Devenez Assistant·e de vie aux familles et formez-vous en alternance au centre Afpa de Toulouse-Palays du 30 août 2021 au 6 mai 2022. Vous bénéficierez du réseau d’entreprises partenaires de l’Afpa pour intégrer une entreprise et effectuer votre alternance.

Une formation 100% financée

Une rémunération mensuelle

Un diplôme de niveau 3 à la clé

➔ LE MÉTIER

Ecoute, patience et bienveillance : les trois qualités principales de l’assistant de vie aux familles. Il intervient à domicile, souvent chez des personnes âgées. Il assiste la personne dans toutes ses tâches domestiques : entretien du logement, du linge, préparation des repas

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien

Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile

Pour postuler :

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Sophie DUBUET : sophie.dubuet@afpa.fr