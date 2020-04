Assistant(e) commercial(e) H/F à Toulouse (31)

La Mutuelle PREVIFRANCE (192 millions de chiffre d’affaires, près de 330 000 personnes protégées dont 8000 entreprises) fait partie des acteurs majeurs dans le secteur de la protection sociale.

Poursuivant son développement, elle propose à ses adhérents une large gamme de produits, tant sur son cœur de métier qu’en matière d’épargne-retraite et d’assurances de biens. Elle dispose également de son propre réseau de soins en optique, audioprothèse et dentaire.

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un(e) assistant(e) commercial(e) pour assister l’ensemble du département commercial afin de le soutenir dans la réalisation de ses missions. Vous traiterez les demandes d’adhésion et vérifierez leur conformité et les transmettrez au service compétent pour paramétrage dans l’outil métier.

Formation BAC + 2 minimum ou expérience significative

Expérience professionnelle sur une fonction similaire exigée

Des connaissances en protection sociale et plus précisément en Prévoyance Collective seraient un plus

Parfaite maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, Powerpoint, messagerie)

Dynamisme, excellent relationnel et qualité d’écoute

Autonomie, rigueur, réactivité et organisation

Pour postuler :

Rejoignez une entreprise dynamique et engagée auprès de ses adhérents, qui saura reconnaître vos performances et développer vos compétences !

Déposez sans plus attente votre candidature sur l’espace recrutement de notre site internet : https://www.previfrance.fr/offres-emploi.html