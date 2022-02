Assistant de vie aux familles H/F à Toulouse (31)

Vous êtes à l’écoute, avez le sens du service et savez faire preuve de patience et de bienveillance ? Ce sont les qualités requises pour ce métier qui ne connaît pas la crise et qui recrute !

Le centre Afpa de Toulouse-Palays recrute avec l’Adpam 2 Assistants de vie aux familles en alternance. Les postes sont à pourvoir dès à présent !

Vous accompagnerez et aiderez les personnes âgées, malades, handicapées et les familles dans les activités de la vie quotidienne à domicile :

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien

Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile

Rémunération : elle varie selon l’âge et le niveau de formation initial. De 1121,15€ à 1644,50€ bruts.

Aptitudes souhaitées :

Résistance physique ; écoute ; sens du service ; patience ; bienveillance ; pragmatisme ; contrôle de soi ; discrétion ; capacité à s’adapter à des environnements familiaux divers ; capacité à travailler seul.

Le pass vaccinal est nécessaire

5 (très bonnes) raisons de postuler :

Une formation professionnelle et diplômante 100% financée

Un accompagnement social et professionnel

Remboursement des frais de déplacement professionnel

Obtention d’un Titre Professionnel de niveau 3 délivré par le Ministère du Travail

Travail le week-end tous les 2 mois

Pour postuler :

Envoyez votre CV à aline.cabanis@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.