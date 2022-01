Assistant de vie aux familles H/F à Perpignan (66)

Aider dans les tâches de la vie quotidienne : telle est sa mission principale.

Ecoute, patience et bienveillance : les trois qualités principales de l’assistant de vie aux familles. Il intervient à domicile, souvent chez des personnes âgées. Il assiste la personne dans toutes ses tâches domestiques : entretien du logement, du linge, préparation des repas.

Vous vous sentez l’âme de ce soutien au quotidien auprès de ceux qui en ont besoin ?

N’attendez plus, formez-vous et devenez Assistant de vie aux familles avec l’Afpa de Perpignan. Début de la formation : 4 avril 2022.

Objectifs de la formation :

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien

Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile

Aptitudes souhaitées : Résistance physique ; écoute ; sens du service ; patience ; bienveillance ; pragmatisme ; contrôle de soi ; discrétion ; capacité à s’adapter à des environnements familiaux divers ; capacité à travailler seul.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.rivesaltes@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel non surtaxé).