Assistant de vie aux familles H/F à Montauban (82)

Formez-vous durant 6 mois environ, du 13 septembre 2021 au 21 janvier 2022, à Montauban et devenez Assistant de vie aux familles H/F en obtenant un Titre professionnel délivré par le ministère de l’Emploi de niveau 3 (CAP/BEP) d’assistant/e de vie aux familles.

➔ LE MÉTIER

Ecoute, patience et bienveillance : les trois qualités principales de l’assistant de vie aux familles. Il intervient à domicile, souvent chez des personnes âgées. Il assiste la personne dans toutes ses tâches domestiques : entretien du logement, du linge, préparation des repas

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Entretenir le logement et le linge d’un particulier

Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien

Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile

➔ PRÉREQUIS

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

LE + DE LA FORMATION : Obtenez aussi le Certificat SST (Sauveteur secouriste du travail).

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.montauban@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).