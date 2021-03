Assistant de vie aux famille en CDI H/F à Montpellier (34)

Visez l’emploi en vous formant à un métier qui recrute !

Formez-vous durant 4 mois environ, du 12 avril 2021 au 2 juillet 2021, à Montpellier et validez les Certificats de Compétences Professionnelles (CCP1 et CCP2) du Titre professionnel d’Assitant.e de vie aux familles - niveau 3 (CAP/BEP) et obtenez un CDI.

Postes à pourvoir : Bédarieux, Béziers, Castelnau, Castries, Clermont-l’Hérault, Ganges, Juvignac, La Grande-Motte, Lattes, Le Crès, Lunel, Montpellier, Pérols, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jean-de-Védas, Sérignan, Sète, Vias.

À PROPOS D’ADMR

L’ADMR est un réseau associatif de services à la personne. Fondé en 1945, il intervient en France de la naissance à la fin de vie, dans quatre domaines : autonomie, services de confort à domicile, famille et santé.

➔ LE MÉTIER

Ecoute, patience et bienveillance : les trois qualités principales de l’assistant de vie aux familles. Il intervient à domicile, souvent chez des personnes âgées.

➔ PRÉREQUIS

Être demandeur(se) d’emploi

Savoir lire et écrire le français

Résistance physique, écoute, sens du service, patience, bienveillance, contrôle de soi et discrétion

Capacité à s’adapter à des environnements familiaux divers

Aptitude à travailler en horaires décalés et variables

Mobile et véhiculé

Capacité organisationnelle, esprit d’initiative

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à anne-sophie.vuylsteker@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.