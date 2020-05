Assistant de Projet Événementiel H/F à Balma (31)

L’Institut Supérieur Vidal, centre de formation, recherche pour un Groupe d’Assurance, situé à BALMA, un Assistant de Projet Événementiel h/f dans le cadre d’un Mastère Manager de Projet, spécialité Communication Événementielle en alternance.

Vos missions :

Participation à la création et au bon déroulement d’évènements régionaux : invitations, organisation et suivi

Participation au plan de communication et à l’éditorial

Participation aux activités de lancement et au suivi des actions commerciales

Création, mise en forme et communication des dossiers opérationnels

Participation et contribution à la conception d’outils, d’actions et de documents commerciaux, et de visuels

Contacts avec les fournisseurs et suivi des appels d’offres.

Première expérience dans le domaine de la Communication et de l’événementiel interne ou externe.

Goût pour la rédaction et connaissance de l’écriture journalistique

Esprit d’analyse, organisation et rigueur

Qualités graphiste

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature à admission@isv.fr