Assistant de Gestion H/F à Toulouse (31)

L’Institut Supérieur Vidal, centre de formation, recherche pour une entreprise spécialisée dans le Bâtiment et énergies renouvelables, située à TOULOUSE, un Assistant de Gestion h/f dans le cadre d’un BTS Gestion de la PME en alternance.

Vos missions :

Saisie comptable

Rapprochements bancaires

Bordereaux de charges

Déclaration de TVA

Préparation des bulletins de salaires

Suivi administratif RH (congés, mutuelles …)

Suivi et rapprochements tableaux de bord

Gestion administrative - Courrier - Standard téléphonique

Connaître les procédures administratives et comptables des outils informatiques

Savoir écouter

Faire preuve de capacités relationnelles et de communication

Avoir le sens de l’initiative

Maîtriser les techniques d’accueil téléphonique et physique

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature à admission@isv.fr