Assistant Ressources Humaines H/F à Toulouse (31)

L’Institut Supérieur Vidal, centre de formation, recherche pour un Grand Groupe d’Assurance, situé à TOULOUSE, un Assistant Ressources Humaines h/f dans le cadre d’un Bachelor Management-Ressources Humaines en alternance.

Vos missions :

Participation à la vie quotidienne du service RH

Conception et diffusion des offres d’emploi

Analyse et présélection de CV

Gestion des candidatures spontanées

Suivi des alternants et réalisation de bilans individuels

Réalisation de la campagne de recrutement 2021 des alternants

Participation à la gestion des projets et évènements RH

Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel et possédez le sens de la diplomatie

Vous êtes rigoureux(se) et autonome.

Vous êtes force de propositions

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre candidature à admission@isv.fr