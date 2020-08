Assistant Copropriété H/F à Toulouse (31)

Vos Missions

Vous préparez et mettez sous pli les convocations aux assemblées générales et les Procès-Verbaux.

Vous organisez les assemblées Générales et les Conseils Syndicaux (location de salle, préparation de dossiers…).

Vous rédigez, envoyez et archivez les comptes rendus des visites et conseils syndicaux.

Vous réalisez le suivi et relancez les demandes d’intervention auprès des prestataires.

Vous tenez le registre des procès-verbaux.

Vous mettez à jour les carnets d’entretien des immeubles.

Vous répondez aux appel téléphoniques (propriétaires, locataires, prestataires).

Vous rédigez les correspondances avec les propriétaires.

Vous classez et tenez à jour les dossiers des copropriétés.

Vous envoyez les convocations aux experts et les rapports aux propriétaires.

Vous suivez les dossiers de sinistres

Vous participez aux visites d’immeubles et aux assemblées générales.

Votre Profil :

De formation minimum Bac+2 immobilier ou juridique, vous avez au moins 2 ans d’expériences stables sur un poste de d’assistante de copropriétés.

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et réactif(ve).

Prise de poste : dès que possible

Type de contrat : CDI

Rémunération : 22k à 24k€, peut varier selon les profils.

Lieu : Toulouse Sud Ouest

Pour postuler :

Merci d’envoyer les candidatures à sylvie.petit@au-boulot.com