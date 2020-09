Assistant Commercial H/F à Montpellier (34)

Formez-vous durant 6 mois et demi, du 28 septembre 2020 au 26 mars 2021, à MONTPELLIER et devenez Assistant Commercial H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) d’assistant/e commercial/e.

➔ LE MÉTIER

Timide ? Surement pas ! En tant que premier contact du client avec l’entreprise, l’assistant commercial se doit d’avoir le sens du relationnel. Etablissement des devis, enregistrement des commandes, suivi des livraisons…l’assistant commercial est polyvalent et organisé.

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/assistant-commerci-1

➔ PRÉREQUIS

Niveau bac ou équivalent.

Connaissances en anglais niveau A2 du CECRL (comprendre une information simple et exprimer des demandes simples dans un contexte connu, à l’écrit et à l’oral).

Expérience dans le domaine du secrétariat en entreprise ou en structure associative de 2 ans environ (connaissance de l’environnement, des différentes fonctions et des interrelations), acquis professionnels dans le domaine du secrétariat (maîtrise du traitement de texte et du tableur, rédaction et présentation d’écrits professionnels...).

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à recrutement.montpellier@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.