Area Manager / Business Developer Export World - CDI H/F à Toulouse (31)

Nous recherchons pour notre client, un(e) :

Area Manager / Business Developer Export World (H/F) - CDI

Vous êtes responsable de l’animation d’un réseau de distributeurs et pilotez leur performance sur tous les aspects dans le respect du concept, des valeurs et de l’image de l’entreprise.

Vous serez en charge du développement des ventes de ce réseau, dans les zones géographiques et segments de clientèle définis, à l’international (présent dans de nombreux pays).

Pour une carrière dans une structure à taille humaine, avec de fortes valeurs ... Rejoignez la TEAM – BUSINESS DEVELOPER de notre client !

Le poste d’ Area Manager / Business Developer Export World (H/F) en CDI est fait pour vous.

> Rémunération Brute Annuelle 30-45 K (voir selon expérience)

Vous êtes autonome, rigoureux et faîtes preuve d’un excellent sens du relationnel.

Le français, l’anglais et l’espagnol seront vos langues de travail. Une 4ème langue est un plus.

Déplacements nombreux à l’étranger à prévoir.

Permis de conduire international & passeport obligatoire

Alors si vous souhaitez intégrer une société à taille humaine qui se développe à l’international, n’attendez plus !!!

C’est un(e) Area Manager / Business Developer Export World (H/F) que nous recherchons en CDI.

