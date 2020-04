Architecte Système Automobile H/F à Toulouse (31)

Je recherche un(e) Architecte Système au sein d’un industriel à Toulouse (pas SSII ou ESN) pour piloter le développement de solutions de contrôle-commande, d’instrumentation et de communication destinées aux véhicules de type bus et Off-Highway.

Vous aurez comme mission :

– Recueil de besoins clients

– Définition de l’architecture des systèmes

– Pilotage des spécifications fonctionnelles et sécuritaires

– Étude de la faisabilité de l’intégration des nouvelles fonctions au sein de l’architecture

– Encadrement technique des équipes de développement, d’intégration et de validation

– Participation aux revues de conception logicielle

– Veille technologique et concurrentielle

Issu(e) d’une formation ingénieur (système, électronique ou logiciel) vous justifiez de 10 ans d’expérience dans le développement de systèmes dans le secteur automobile.

Vous connaissez les protocoles de communication automobile (CAN, LIN, Ethernet), maitrisez leurs exigences (DOORS, Reqtify…) et vous avez une expérience en sureté de fonctionnement (norme ISO 26262).

Cherry on the cake : convention métallurgie, forfait 218 jours, RTT, excellente mutuelle, CE, restaurant d’entreprise, télé-travail.

Pour postuler :

https://myrecruitmentagency.fr/architecte-systeme-automobile-h-f-toulouse/