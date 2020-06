Apprenti Plombier Chauffagiste H/F à Ramonville Saint Agne (31)

Afin de préparer votre entrée dans le monde du travail dans les meilleures conditions, l’apprentissage est la meilleure voie pour se forger la meilleure expérience possible tout en se formant à la partie théorique en CFA.

Le métier de Plombier chauffagiste et Énergies renouvelables est un métier passionnant à conditions d’en avoir les meilleures motivations, autant en travail manuel (travail du cuivre, installations de chaudières, de capteurs solaires et différents systèmes à énergies renouvelables que pour la réflexion nécessaire à l’exercice de ces métiers parfois complexes faisant intervenir des connaissances en hydraulique et électricité ; entres autres.

Recherche Apprenti Plombier chauffagiste et Énergies renouvelables.

Il (elle) devra apprendre ce métier passionnant sous la responsabilité d’un compagnon confirmé.

Motivations réelles et ponctualité sont les bases nécessaires pour débuter et réussir un apprentissage sur une durée de 2ans

Possible de commencer l’apprentissage dans sa 15eme année

En principe le lieu de départ sur les chantiers se fait au siège de l’entreprise à 31520 Ramonville mais ponctuellement peux se faire directement sur les chantiers donc doit être mobile (rayon de 10 km autour de l’entreprise)

Pour postuler :

Entreprise MAS

18 Chemin de Pecettes

☎ 05.61.75.16.89

📧 contact@mas.fr

www.mas.fr