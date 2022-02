Animateur loisir tourisme H/F à Béziers (34)

Vous êtes du genre à vous plier en 4 lorsque vous avez des invités ?

Vous avez alors le profil idéal pour devenir Animateur loisir tourisme ! Et ça tombe bien, on recrute !

L’Afpa de Béziers recrute pour Vacanceselect des Animateurs Loisir Tourisme (H/F) en apprentissage sur la côte Atlantique et Méditerranéenne (Occitanie, Paca, Pays de Loire, Nouvelle Aquitaine et Corse) 📍

Contrat du 21/03/2022 au 28/10/2022.

👉 Missions : concevoir, organiser, coordonner des activités sportives, ludiques, culturelles et artistiques d’un centre de vacances, d’un camping ou d’un hôtel.

PROFIL RECHERCHÉ :

Le permis B est souhaitable

La pratique d’une activité artistique, ludique ou sportive est recommandée pour suivre la formation

La pratique de l’anglais serait un plus

5 (très bonnes) raisons de postuler :

Une formation 100% financée : 0€ de reste à charge

Un salaire durant toute la durée de l’alternance

Obtention d’un Titre Professionnel délivré par le Ministère du Travail

Opportunités en CDI à l’issue de l’alternance

Logement possible en entreprise et sur le site Afpa de Béziers

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à sebastien.carbonell@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.