Animateur loisir tourisme H/F à Béziers (34)

Vous êtes du genre à vous plier en 4 lorsque vous avez des invités ? Vous avez alors le profil idéal pour devenir Animateur loisir tourisme ! Et ça tombe bien, on recrute !

L’Afpa de Béziers recherche des Animateurs Loisir Tourisme (H/F) en apprentissage partout en France. De nombreux postes sont à pourvoir avec des entreprises partenaires dans les secteurs de l’hôtellerie, du tourisme et des loisirs.

Postes à pourvoir à partir du 28/02/2022.

La formation d’une durée de 7 mois débutera le 28 février 2022 et se déroulera au centre Afpa de Béziers. Vous effectuerez 3 mois 100% en entreprise lors de la période estivale afin de découvrir pleinement le métier lors de la haute saison pour de nombreuses entreprises.

PROFIL RECHERCHÉ

La pratique d’une activité artistique, ludique ou sportive est recommandée pour suivre la formation

Le permis B est souhaitable

La pratique de l’anglais est un plus (s’exprimer et comprendre un échange d’informations dans un domaine connu)

3 (très bonnes) raisons de postuler :

3 (très bonnes) raisons de postuler : Une formation 100% financée : 0€ de reste à charge

Un salaire durant toute la durée de l’alternance

Obtention d’un Titre Professionnel délivré par le Ministère du Travail

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à joy.cobarro@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.