Analyste support Applicatif en CDI H/F à Montauban (82)

Notre équipe support fonctionnel concourt à garantir la disponibilité des services de production. Elle prend en charge les signalements utilisateurs pour analyse et proposition de solutions opérationnelles. Elle participe à la qualification et au pilotage de la mise en production des évolutions applicatives ainsi qu’à leurs conditions de première exploitation.

Afin de renforcer l’équipe support fonctionnel, nous recherchons un(e) Analyste Support Applicatif F/H en CDI

Sur le périmètre applicatif qui vous sera confié, et en étroite relation avec les référents applicatifs représentant les utilisateurs, vous assurerez :

la coordination et l’installation des évolutions du produit informatique,

le suivi du déploiement,

l’assistance aux utilisateurs.

De formation supérieure, vous avez une dizaine d’années min d’expérience en informatique et une expérience d’animation ou de coordination d’équipe, avec des centres d’intérêt à la fois techniques et fonctionnels.

Vous avez la connaissance du système d’exploitation Unix, Aix et éventuellement des SGBD Informix, Postgres.

Vous avez la capacité à dialoguer avec les utilisateurs, à répondre par votre engagement au niveau de service attendu d’un centre de services.

Vous êtes autonome, rigour-eux/-euse, avez l’esprit d’équipe et le sens du service.

Pour postuler :

iMSA valorise la diversité des profils de ses collaborateurs et favorise l’équité en matière d’emploi.

Rejoignez-nous !

Envoyez votre candidature avec la référence 2020-15 à : iMSA Service Recrutement recrutement.blf@imsa.msa.fr