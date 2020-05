Analyste Développeur JAVA/J2EE en CDI à temps plein H/F à Montauban (82)

Au sein de la Direction Fonctionnelle Santé et Prestations, vous intervenez sur le périmètre des Prestations en Nature, dans un environnement technique intégré et développé avec des architectures réparties, des technologies Java/J2EE, Web services, multi-instances et/ou cluster JBoss, et référentiel EBX.

Dans ce contexte, vous êtes chargé(e) d’assurer le développement et la maintenance d’outils ayant une part importante d’intégration technique. Vous contribuez à la conception /validation des solutions techniques, réalisation, assistance développeurs, qualification et déploiement du produit. Vous prenez en charge l’analyse de tickets d’anomalie.

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience réussie (3 ans minimum) en développement, analyse de solutions dans un environnement technique intégré.

Vous avez une bonne connaissance/maîtrise des Frameworks ou outils tels que Spring, TestNg, Java, Web Services SOAP, Eclipse, SVN, JBoss, MagicDraw, UML, Intégration continue, PostgreSQL.

Vous êtes exigeant(e), autonome, rigoureux (se), impliqué(e) dans les projets.

Votre esprit d’analyse et de synthèse, votre capacité d’adaptation, vos qualités relationnelles vous permettront de réussir dans ce poste et d’évoluer dans notre entreprise

Pour postuler :

Envoyez votre candidature à l’équipe recrutement : recrutement.blf@imsa.msa.fr

iMSA valorise la diversité des profils de ses collaborateurs et favorise l’équité en matière d’emploi. »