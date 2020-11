Alternance – Rédacteur Editorialiste H/F à Blagnac (31)

Vous intégrerez l’équipe Parménion, équipe spécialisée dans la concertation, la communication stratégique et sensible et l’attractivité des territoires pour réussir ensemble les projets d’intérêt commun. Vous serez en charge de :

Veiller sur des sujets éditoriaux multi-thématiques

Rechercher et enquêter en appui des rédacteurs de l’équipe

Participer à l’écriture et la création de contenus texte / réponse à appel d’offres / édito

Analyser les performances des sujets et recommandations éditoriales

Ecrire des synthèses de concertations

Vous travaillerez en synergie avec toute l’équipe ETHICS Group, auprès de laquelle vous appuierez les initiatives, en amenant un regard et une force de production orientés « rédaction et éditorialisation ».

En recherche d’une Alternance

Formation minimum Bac + 3 Etudes littéraires, Droit, Sciences Politiques, Ecole de journalisme

Vous disposez de connaissances et avez un intérêt pour les médias digitaux, la presse écrite…

Vous disposez d’une première expérience en rédaction ou création de contenus, ou simplement vous avez une « belle plume »

Votre orthographe est irréprochable, vous avez un bon niveau d’anglais,

Vous avez le contact facile, une qualité de discours et une posture,

Esprit d’équipe, réactivité, autonomie

Pour postuler :

Vous voulez changer le monde ? Nous aussi ! Alors envoyez votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation). candidature@ethics-group.com