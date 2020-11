Alternance – Concepteur Développeur d’application H/F à Blagnac (31)

Notre créneau : utiliser les nouvelles technologies pour accélérer les prises de décisions, faciliter le travail collectif, renforcer les liens sociaux, améliorer la communication, partager des idées et rendre possible ce qui ne l’est pas ! Vous participerez à :

La conception et réalisation d’outils multiplateformes (tablette, smartphone, pc, mode Saas) avec les technologies numériques actuelles en lien avec notre offre :

Colidée : le 1er réseau social de concertation

Colidée Suite : le bouquet d’applications digitales pour animer et accélérer les réunions de 2 à 500 personnes

In Views TV : la solution de communication au sein des organisations

Certains intègrent des parties logicielles et matérielles (objets connectés).

La veille

Le maintien de nos sites internet

En recherche d’une Alternance

Formation minimum Bac + 2 en informatique / développement

Rigoureux et appliqué, vous aimez vous dépasser

Esprit d’équipe, analyse, réactivité, persuasion, vous aimez chercher et inventer de nouvelles solutions…

Anglais souhaité

Tu connais VueJS (store, API REST, progressive WebApp, WebPack, ES6) Laravel (API REST, services, temps réel avec REDIS, OAuth).

Tu as des connaissances en développement d’applications s’exécutant sur terminaux mobiles (iOS, Android) ? C’est la cerise sur le gâteau !

Tu as envie d’être embarqué(e) pour des projets agiles !

Pour postuler :

Envoies ton dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à candidature@ethics-group.com ou en postulant directement depuis notre site Internet.

Pour appuyer cette candidature, tu peux aussi partager des exemples de réalisations ou les décrire dans la lettre de motivation.

Conditions d’alternance à définir

https://carriere.ethics-group.com/alternance-concepteur-developpeur-dapplication-h-f/