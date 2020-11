Alternance – Business developpement H/F à Blagnac (31)

Grâce à une montée en compétences auprès de nos consultants, vous parviendrez à appréhender les forces de la Fabrique ETHICS, pour partir à la conquête et développer le portefeuille de nos clients / partenaires. Vous ferez partie du Centre de Conquête, notre comité interne en charge du développement.

En vous appuyant sur nos offres, et plus particulièrement sur Colidée et sur les multiples possibilités de l’Ethics Village, vous serez en charge de créer des opportunités de développement : prise de contact, invitations aux événements organisés dans l’ETHICS Village, détection et qualification des opportunités (veille des appels d’offres, décision stratégique Go/No go), prise de rendez-vous, rendez-vous chez des partenaires / clients (en tandem), rédaction d’offres.

VOTRE PROFIL

En recherche d’une Alternance

Formation minimum Bac + 3 Gestion de projet / Développement projet innovant / Commerce International / Science Po

Challenger dans l’âme, vous avez un goût prononcé pour le terrain et n’aimez pas que les journées se ressemblent.

Vous avez le contact facile, une qualité de discours et une posture,

Esprit d’équipe, analyse, réactivité, persuasion…

Anglais courant

permis B

Pour postuler :

Vous voulez changer le monde ? Nous aussi ! Alors envoyez votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) : candidature@ethics-group.com

Offre de notre site : https://carriere.ethics-group.com/alternance-business-developpement/