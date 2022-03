Ajusteur Assembleur de Structures Aéronefs H/F à Toulouse-Balma (31)

Vous savez faire preuve de minutie et avez une dextérité naturelle ? Vous savez travailler en autonomie et êtes inscrit à Pôle emploi ? Alors cette opportunité dans l’aéronautique à Toulouse est faite pour vous !

L’Afpa de Toulouse-Balma recrute et forme 10 Ajusteurs Assembleurs de Structures Aéronefs avec Manpower France, du 7 mars au 13 juillet 2022, d’abord dans le cadre d’une POEI (Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle) puis d’un CDPI (Contrat de Développement Professionnel Intérimaire).

Ensuite, vous travaillerez pour Manpower sur les missions qui vous seront confiées.

Pour en savoir plus sur le métier : https://www.manpower.fr/ajusteur-monteur-aeronautique.

Aptitudes souhaitées :

Minutie, concentration

Dextérité manuelle

Bonne acuité visuelle et bonne vision dans l’espace

Capacité à lire et à comprendre des notices et schémas techniques

Autonomie et méthode dans le travail

Respect des consignes et nomes de qualité

Pour postuler :

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à Manpower, par email à toulouse-aero-ingenierie@manpower.fr.