Aide à domicile H/F à 31300 Toulouse (31)

MISSIONS :

Accompagnement et aide des personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou la maladie :

Dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide à la mobilité, aide à la toilette et à l’habillage, change, aide à l’alimentation,

Dans les activités ordinaires de la vie quotidienne : aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers.

Dans les activités de la vie sociale et relationnelle : stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs,

expérience souhaité

Permis B

Pour postuler :

COSTES M Chargée de recrutement

06 46 80 93 74

Envoie de CV mail : m.costes@amelis-services.com