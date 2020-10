Aide Monteur Télécom-Cuivre H/F à Cahors (46)

Formez-vous durant 3 mois environ à ALBI, du 30 novembre 2020 au 19 février 2021 et devenez ensuite Aide Monteur Télécom-Cuivre H/F chez SCOPELEC à Fontanes (46) en CDD de 12 mois. Des opportunités en CDI seront ensuite à pourvoir.

➔ LE MÉTIER

Sous la responsabilité du chef d’équipe et du chef de chantier, l’Aide Monteur Télécom-Cuivre H/F doit être capable de réaliser les opérations suivantes dans le respect des normes, des règles d’ingénierie et des règles de sécurité :

Intervention sur la boucle locale cuivre d’Orange et sur les installations des clients finaux

Raccordement des lignes d’abonnés en cuivre

Maintenance et des lignes d’abonnés en cuivre

Fiabilisation des lignes d’abonnés en cuivre

Mise en service et maintenance des offres xDSL triple-play et RNIS

>> Hébergement possible sur le site Afpa d’Albi.

➔ AUCUN PREREQUIS

Aptitudes souhaitées : sens de l’équilibre, habileté manuelle, capacités d’initiatives, sociabilité, esprit d’équipe.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à marie.netanj@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.