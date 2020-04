Agent magasinier H/F à Montauban (82)

Envie de changer de métier ? Le secteur de la logistique recrute !

Formez-vous du 18/05/2020 au 02/10/2020 à Montauban et devenez Agent magasinier !

Et obtenez un Titre Professionnel de niveau 3 (CAP-BEP).

➔ LE MÉTIER

L’agent/e magasinier/ère effectue les activités relatives aux mouvements de produits transitant par le magasin de stockage de l’entreprise : réception, contrôle des marchandises et rangement.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Effectuer la réception de marchandises, la mise en stock et le suivi des stocks

Traiter les commandes de produits et les mettre à disposition des clients

➔ PRÉREQUIS

Maîtrise des savoirs de base : Savoir lire, écrire, compter

➔ APTITUDES SOUHAITÉES

Rigueur, goût des chiffres et de la précision, capacité à organiser ses journées en fonction des impératifs de production, à soutenir son attention de manière prolongée, aptitude au port de charges et à la station debout prolongée

Pour postuler :

Il vous faut la validation du projet de formation professionnelle par votre conseiller emploi. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez nous contacter par mail à recrutement.montauban@afpa.fr en précisant l’objet de votre mail.