Agent de sûreté et de sécurité privée H/F à Toulouse-Palays (31)

Formez-vous durant 3 mois, à partir du 05/06/2023 à Toulouse-Palays et devenez Agent de sûreté et de sécurité privée H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 4 (Bac).

Objectifs de la formation :

– Assurer une prestation de surveillance humaine dans une démarche d’amélioration continue de la sécurité

– Assurer une prestation de surveillance humaine dans une démarche de prévention et de protection contre les risques et les menaces

– Assurer une prestation de surveillance humaine sur des sites sensibles dans une démarche de protection renforcée

Prérequis :

1. Maîtriser la langue française est indispensable, à l’oral et à l’écrit, pour la compréhension et pour l’expression. Un résultat de niveau B1 au CECRL est requis.

2. Présenter une autorisation préalable d’accès à la formation délivrée par le CNAPS (pour laquelle les ressortissants étrangers non européens

3. Justifier de son aptitude physique attestée par un certificat médical de moins de 3 mois pour pouvoir se former et se présenter au SSIAP 1.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.palays@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).