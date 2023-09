Agent de service médico-social H/F à Béziers (34)

Formez-vous durant 3 mois, à partir du 02/10/2023 à Béziers et devenez Agent de service médico-social H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP).

Le métier :

L’agent / l’agente de service médico-social contribue à la qualité de l’accueil et au bien-être des patients. Il ou elle est en charge de l’hygiène et de l’entretien des chambres et éventuellement de faire les lits et de changer les draps.

Objectifs de la formation :

– Réaliser le nettoyage et le bionettoyage des locaux en s’adaptant à la présence des résidents

– Contribuer aux prestations du service hôtelier en respectant les standards de qualité de l’établissement

– Accompagner le résident dans les gestes de la vie quotidienne en tenant compte du projet d’accompagnement personnalisé

Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Envoyez votre CV à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 09 72 72 39 36 (appel gratuit).