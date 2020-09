Agent de restauration H/F à Toulouse (31)

Formez-vous durant 3 mois environ, du 26 octobre 2020 au 09 décembre 2020, à TOULOUSE-BALMA et devenez Agent de restauration H/F en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) d’agent/e de restauration.

➔ LE MÉTIER

Les premiers clients n’arriveront qu’à midi mais l’agent de restauration est sur le pont depuis 7h. Il n’a qu’une matinée pour désinfecter les plans de travail, nettoyer les fruits et légumes, remettre en température les plats cuisinés à l’avance, ranger la vaisselle, préparer les hors d’œuvre et les desserts avant d’accueillir les clients, encaisser leurs commandes et terminer sa journée par la plonge.

ℹ️ + d’info sur la formation : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/agent-de-restauration

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Préparer en assemblage des hors-d’œuvre et des desserts

Accueillir les clients, approvisionner et distribuer les plats en restauration self-service

Réaliser des grillades et des sautés minute devant le client et remettre en température des préparations culinaires élaborées à l’avance (P.C.E.A.)

Réaliser le lavage de la batterie de cuisine et le lavage en machine de la vaisselle

➔ PRÉREQUIS

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Contactez-nous par mail à deborah.lasselin@afpa.fr en précisant impérativement l’objet de votre mail ou par téléphone au 05 61 17 20 44.