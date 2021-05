Agent de propreté et d’hygiène à Saint-Chély-d’Apcher (48)

Formez-vous durant 6 mois environ du 14 juin au 8 octobre 2021 à Saint-Chély-d’Apcher et devenez Agent.e de propreté et d’hygiène en obtenant un Titre professionnel de niveau 3 (CAP/BEP) d’agent.e d’hygiène et de propreté.

➔ LE MÉTIER

Il traque toute la journée la saleté et la poussière. Monobrosse, autolaveuse, injecteur extracteur… l’agent de propreté et d’hygiène met toutes les chances de son côté pour gagner son combat. Sols durs, souples, protégés ou textiles… rien ne lui fait peur.

➔ LES OBJECTIFS DE FORMATION

Réaliser une prestation de nettoyage manuel

Réaliser une prestation de nettoyage ou de remise en état mécanisés

ℹ️ + d’info sur le programme : https://www.afpa.fr/formation-qualifiante/agent-de-proprete-et-d-hygie-1

➔ PRÉREQUIS

Pour suivre la formation dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.

Pour postuler :

Veuillez envoyer votre CV à recrutement.beziers@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.