Agent de propreté et d’hygiène H/F à Perpignan (66)

Vous recherchez un emploi à Perpignan ?

Vous avez entre 18 et 29 ans, vous êtes dynamique et vous avez le permis de conduire ?

Devenez Agent(e) de propreté et d’hygiène pour une agence de location de maisons de vacances à Perpignan, en CDI !

WINKI et l’AFPA de Rivesaltes s’associent pour vous former au métier d’Agent de propreté et d’hygiène en alternance durant 12 mois à partir de janvier 2022, à l’issue : une opportunité en CDI sera à saisir.

4 (très bonnes) raisons de postuler :

formation entièrement financée : 0€ de reste à charge

obtention d’un Titre professionnel de niveau 3 délivré par le Ministère du Travail

formation rémunérée

CDI à la clé

Pour postuler :

Merci de nous adresser votre CV par email à sebastien.carbonell@afpa.fr. Une lettre de motivation serait appréciée.