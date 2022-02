Agent de propreté et d’Hygiène H/F à Béziers (34)

Vous savez respecter des consignes, des procédures et des délais ? Vous avez le sens de l’organisation et un bon relationnel ?

Cette offre d’emploi en alternance est faite pour vous !

L’Afpa recherche des Agents de propreté et d’hygiène (H/F) en apprentissage partout en France. La formation d’une durée de 8 mois débutera en avril 2022 et se déroulera au centre Afpa de Béziers .

3 (très bonnes) raisons de postuler :

Une formation 100% financée : 0€ de reste à charge

Un salaire durant toute la durée de l’alternance

Obtention d’un Titre Professionnel délivré par le Ministère du Travail

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à sebastien.carbonell@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.